İZSU İzmir su kesintisi: 25-26 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 26 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|KURTULUŞ, YENİ, SİTELER
|25.05.2023 saat 13:00ile 17:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI GELİŞEN BİR KESİNTİ.
|BORNOVA
|MERKEZ
|25.05.2023 saat 15:45ile 17:25 arasındayaklaşık 1 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FEVZİPAŞA CD. --61ÖNÜ
|BORNOVA
|ATATÜRK
|25.05.2023 saat 16:40ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|YAVUZ CADDESİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI VANA KAPALI
|ÇEŞME
|İSMET İNÖNÜ
|25.05.2023 saat 13:30ile 16:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 2170/1 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|25.05.2023 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TÜRKCEDİT MAHALLESİ İDRİS SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 15:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA TÜRKCEDİT MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KİRAZ
|CERİTLER, SAÇLI, VELİLER, KARABAĞ, AVUNDURUK, YENİŞEHİR, UZUNKÖY, PINARBAŞI
|24.05.2023 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ ŞİRKETİNİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN BÖLGELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|IRMAK
|25.05.2023 saat 13:00ile 15:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ASARLIK
|ÖDEMİŞ
|BELİRSİZ(ÖDEMİŞ)
|25.05.2023 saat 08:00ile 16:30 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI EMİRLİ, KAYMAKÇI, KEMENLER, MESCİTLİ, PİRİNÇÇİ, ÇAYLI, KURUCUOVA, HORZUM, ÜZÜMLÜ, DEREBEBEKLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, KARADOĞAN, DEREUZUNYER, KÖSELER, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, SEYREKLİ, SÜLEYMANLAR, ŞİRİNKÖY, VELİLER, YENİCEKÖY, YENİKÖY, YUSUFDERE, BÜLBÜLLER, IŞIK, İLKKURŞUN, KARAKOVA, KAYAKÖY, SEKİKÖY, KERPİÇLİK VE KIZILCA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|CUMHURİYET
|25.05.2023 saat 14:00ile 15:30 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5381 SK VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|URLA
|İSKELE, ATATÜRK
|25.05.2023 saat 09:30ile 17:30 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İSKELE MAHALLESİ BAŞLANGICINDAN KALABAK MAHALLESİ ADRES KAVŞAĞINA KADAR OLAN BÖLÜM SU ALAMAYACAKTIR.