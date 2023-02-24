İZSU İzmir su kesintisi: 24 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 24 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|GAZİEMİR
|FATİH, HÜRRİYET, ATATÜRK, MENDERES
|24.02.2023 saat 13:30ile 18:30 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|PLEVNE CAD İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|KEMALPAŞA
|ÖRNEKKÖY
|24.02.2023 saat 13:50ile 15:00 arasındayaklaşık 1 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|KONAKLI, BALABANLI, KARAKOVA, SEYREKLİ, KAZANLI, BİRGİ, BUCAK, BEYAZITLAR, GERÇEKLİ, HACIHASAN, KUTLUBEYLER, CEVİZALAN
|24.02.2023 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KONAKLI , BALABANLI , KARAKOVA , SEYREKLİ , KAZANLI , BİRGİ , BUCAK , BEYAZITLAR , GERÇEKLİ , HACIHASAN , KUTLUBEYLER , CEVİZALAN , ÜÇKONAK , BÜYÜKAVULCUK , KEMER VE YILANLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|YAZIBAŞI
|24.02.2023 saat 17:10ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
|URLA
|BİRGİ
|24.02.2023 saat 10:00ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası