İZSU İzmir su kesintisi: 24 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 24 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|MALTEPE
|23.01.2023 saat 09:30ile 12:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|İZMİRGAZ FİRMASININ ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE3 SAAT (09:30-12:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KEMALPAŞA
|ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|23.01.2023 saat 11:00ile 13:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE
|SEFERİHİSAR
|ATATÜRK
|23.01.2023 saat 13:20ile 18:20 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ARKONUT VE SAKIZ AĞACI ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|TİRE
|İHSANİYE
|23.01.2023 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI İLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.