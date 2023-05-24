İZSU İzmir su kesintisi: 24-25 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 25 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇALTILIDERE
|24.05.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇALTILIDERE MAHALLESİ KASIM SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 3 SAAT KESİNTİ OLACAKTIR
|BAYRAKLI
|OSMANGAZİ
|24.05.2023 saat 15:45ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|911 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN OSMANGAZİ MAHALLRESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|BUCA
|BUCA KOOP
|24.05.2023 saat 15:50ile 16:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1413 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU 29 EKİM
|24.05.2023 saat 09:00ile 15:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İKİ YERDE ANA BORU PATLAGI SEBEBİYLE
|KİRAZ
|CERİTLER, SAÇLI, VELİLER, KARABAĞ, AVUNDURUK, YENİŞEHİR, UZUNKÖY, PINARBAŞI
|24.05.2023 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ ŞİRKETİNİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN BÖLGELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|CUMHURİYET
|24.05.2023 saat 13:30ile 15:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|URLA
|CAMİATİK
|24.05.2023 saat 16:45ile 18:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası