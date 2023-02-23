İZSU İzmir su kesintisi: 23 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|YEŞİLOVA, RAFET PAŞA
|23.02.2023 saat 16:20ile 17:50 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4074 SOKAK NO:15 ÖNÜ İÇİN
|BORNOVA
|EVKA 3
|23.02.2023 saat 17:10ile 18:10 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|127/7 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
|GAZİEMİR
|FATİH
|23.02.2023 saat 15:55ile 17:55 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1186 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|KINIK
|OSMANİYE
|23.02.2023 saat 10:00ile 18:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OSMANİYE MAHALLESİ ORTA OKUL KÜME EVLERİNDE OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 10:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA OSMANİYE MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|OVAKENT, ERTUĞRUL, KONAKLI, SEYREKLİ, KAZANLI, GERELİ, BALABANLI, KARAKOVA, MESCİTLİ, PİRİNÇÇİ, YOLÜSTÜ, BOZCAYAKA
|23.02.2023 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI OVAKENT , BIÇAKÇI , KONAKLI , SEYREKLİ , BADEMLİ , GERELİ , BALABANLI , KARAKOVA , MESÇİTLİ , PİRİNÇÇİ , YOLÜSTÜ , KEMENLER , ÇAMLICA , BOZCAYAKA , ERTUĞRUL VE KAZANLI MAHALLERİN SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|İNÖNÜ, BENGİSU
|23.02.2023 saat 16:35ile 18:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ İNÖNÜ MAH (LİSE CAD) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE İNÖNÜ VE BENGİSU MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK
|23.02.2023 saat 17:15ile 19:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3206 sokaktaki Anaboru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanmaktadır
|TORBALI
|İSTİKLAL, YAZIBAŞI, BAHÇELİEVLER
|23.02.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR