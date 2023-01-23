İZSU İzmir su kesintisi: 23 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YÜKSEKKÖY
|21.01.2023 saat 09:20ile 11:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YÜKSEKKÖYE SU VERİLEMİYOR
|BORNOVA
|ÇINAR, RAFET PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT
|22.01.2023 saat 22:10ile 23.01.2023 saat 12:00 arasında yaklaşık 13 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5030--2
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU 29 EKİM
|20.01.2023 saat 13:45ile 15:30 arasındayaklaşık 1 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BAĞYURDU 29 EKİM MAH GENELİ KAZIM PAŞA MAH BİR KISMI ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SULARI KESİK.