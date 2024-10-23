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İZSU İzmir su kesintisi! 23 Ekim Menemen, Urla, Seferihisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 23 Ekim Menemen, Urla, Seferihisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İZSU Urla, Seferihisar, Menemen su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi! 23 Ekim Menemen, Urla, Seferihisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

MENEMEN SU KESİNTİSİ

  • ULUS, CUMHURİYET
  • 22.10.2024 saat 19:30 ile 23.10.2024 saat 12:00 arasında yaklaşık 16 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
  • Ana Boru Arızası
  • GECE ÇALIŞMASININ GÖÇÜK OLMA RİSK VE TEHLİKESİ OLDUĞU İÇİN 23. 10. 2024 TARİHİNDE DEVAM EDİLEÇEK ( ULUS MAH. BELİRLİ BİR KISMI )

URLA SU KESİNTİSİ

  • BARBAROS
  • 22.10.2024 saat 20:45 ile 23.10.2024 saat 08:45 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.
  • Ana Boru Arızası
  • BARBARAS MAHALLESİ GÖLET BÖLGESİ VE 7019 SOKAK ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK

SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

  • ORHANLI
  • 22.10.2024 saat 21:40 ile 23.10.2024 saat 09:00 arasında yaklaşık 11 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
  • Ana Boru Arızası
  • ORHANLI MAHALLESİNDE BULUNAN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE ŞEBEKE VANASI KISILMIŞTIR. BU SEBEPLE BAZI BÖLGELERDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ GÖRÜLEBİLİR.
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