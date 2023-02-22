İZSU İzmir su kesintisi: 22 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 22 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|DOĞANÇAY
|22.02.2023 saat 11:00ile 18:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş çalışması sebebiyle İstasyonda enerji yok bölgeye su verilemiyor.
|BORNOVA
|MEVLANA
|22.02.2023 saat 15:55ile 16:55 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1759/3 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
|KARABURUN
|HASSEKİ
|22.02.2023 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|HASSEKİ MAHALLESİ, SARPINCIK MAHALLESİ VE TEPEBOZ MAHALLESİ YENİLİMAN KÜME EVLERİ'NDE ANA TRAFO ARIZASINDAN KAYNAKLI YÜKSEK YERLERDE BASINÇ KAYBI YAŞANABİLİR.
|KEMALPAŞA
|SÜTÇÜLER
|22.02.2023 saat 12:30ile 16:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI MUTAHIT BORUYU PATLATMİS
|KINIK
|AŞAĞI
|22.02.2023 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AŞAĞI MAHALLE DEREBAŞI SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KINIK GENELİNDE 14:30-16:30 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KONAK
|ANADOLU, MURAT, MİLLET
|22.02.2023 saat 16:05ile 18:05 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2475--ADEM YAVUZ CD. KVŞ.
|MENEMEN
|VİLLAKENT, YEŞİL PINAR
|21.02.2023 saat 10:15ile 11:30 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|toki evleri
|ÖDEMİŞ
|KÖFÜNDERE
|22.02.2023 saat 11:50ile 17:00 arasındayaklaşık 5 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KÖFÜNDERE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR, SIĞACIK
|22.02.2023 saat 15:15ile 17:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|137/17 sokak içi ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE GİRLEN BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR.
|URLA
|YENİKENT
|22.02.2023 saat 10:40ile 17:30 arasındayaklaşık 6 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası