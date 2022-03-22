İZSU İzmir su kesintisi: 22 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi...

İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Mart Salıgünü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Mart Salı İzmir su kesintisi saatleri...

22 MART İZMİR SU KESİNTİSİ

Bugüne ait bakım bilgisi bulunmamaktadır.

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