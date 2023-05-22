İZSU İzmir su kesintisi: 22-23 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|MALTEPE
|21.05.2023 saat 19:00ile 21:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 2 SAATSU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BUCA
|ÇAMLIKULE
|22.05.2023 saat 14:00ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|222/35 sk içindeki alt yapı çalışması sonucu meydana gelen ana şebeke arızasından dolayı bölge vanasını 2 saatliğine kapatılma zorunluluğu oluşmuştur
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU 29 EKİM
|22.05.2023 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SULARI KESİK.
|MENDERES
|ORTA
|22.05.2023 saat 16:00ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3036 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.