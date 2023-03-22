İZSU İzmir su kesintisi: 22-23 Mart İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|YAMANLAR
|22.03.2023 saat 16:35ile 18:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7348 X KUBİLAY CADDESİ KVŞ ANA BORU ÜZERİ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 7349 SOKAK No:83 ÖNÜ HAT VANASI KAPATILDI.
|BERGAMA
|FATİH
|22.03.2023 saat 16:45ile 18:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (16:45-18:45) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|FOÇA
|KAZIM DİRİK
|22.03.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE.
|KARŞIYAKA
|YALI
|22.03.2023 saat 16:50ile 17:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6409 SOKAK No:1 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI İÇİN CEHAR DUDAYEV BULVARI X 6418 SAYAÇ KAPATILDI. .
|NARLIDERE
|2. İNÖNÜ, ATATÜRK
|22.03.2023 saat 14:50ile 18:50 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|27 MAYIS CADDESİNDEKİ ANA BORUDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILDI.
|ÖDEMİŞ
|EMİRLİ
|22.03.2023 saat 13:50ile 16:50 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ EMİRLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|SÜLEYMAN DEMİREL, ZAFER
|22.03.2023 saat 15:00ile 23:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ SÜLEYMAN DEMİRELMAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SÜLEYMAN DEMİREL VE ZAFER MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|21.03.2023 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORHANLI CADDESİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.