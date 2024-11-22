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İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İZSU Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

  • DEMİRCİLİ
  • 22.11.2024 saat 17:10 ile 19:30 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
  • Ana Boru Arızası
  • ÖDEMİŞ İLÇESİ DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
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