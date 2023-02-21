İZSU İzmir su kesintisi: 21 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 21 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|FATİH, GAZİOSMANPAŞA
|21.02.2023 saat 10:15ile 12:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA VE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (10:15-12:15) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KINIK
|DÜNDARLI
|21.02.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DÜNDARLI MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİNİN TAMAMINDA 09:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KINIK
|POYRACIK
|21.02.2023 saat 13:00ile 20:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|POYRACIK MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİNİN TAMAMINDA 13:00-20:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KINIK
|YAYAKENT
|21.02.2023 saat 14:00ile 19:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|YAYAKENT MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİNİN TAMAMINDA 14:00-19:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|MENEMEN
|VİLLAKENT, YEŞİL PINAR
|21.02.2023 saat 10:15ile 11:30 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|toki evleri
|ÖDEMİŞ
|OVAKENT, OCAKLI, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, GÖLCÜK, TEKKE, GERELİ
|21.02.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI OVAKENT, GERELİ, OCAKLI, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, GÖLCÜK, TEKKE MAHALLERİN SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|YOLÜSTÜ
|21.02.2023 saat 13:00ile 17:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YOLÜSTÜ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ
|21.02.2023 saat 14:25ile 18:25 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLERİ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|ÇAMLIÇAY
|20.02.2023 saat 14:00ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SAHİL TARAFI