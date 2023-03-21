İZSU İzmir su kesintisi: 21-22 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 22 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYINDIR
|CAMİİ, KURT, MİTHATPAŞA, ÇINAR, HACI İBRAHİM, HACI BEŞİR, YENİ, ÇENİKLER, ALANKIYI
|21.03.2023 saat 17:35ile 19:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızasından dolayı su kesintisi yaşanıyor. Ekip müdahale ediyor. .
|BAYRAKLI
|ADALET, ÇİÇEK, ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE, TEPEKULE
|21.03.2023 saat 13:55ile 17:55 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2098-2137 SOKAK KVŞ ARIZA SEBEBİYLE
|BORNOVA
|DOĞANLAR
|21.03.2023 saat 14:30ile 15:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|POLİS OKULU VANASI KAPATILDI.
|KARŞIYAKA
|BOSTANLI
|21.03.2023 saat 15:50ile 16:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6323 SOKAK No:60 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 1821 X 6323 SAYAÇ KAPATILDI. .
|MENEMEN
|YAHŞELLİ
|21.03.2023 saat 12:15ile 14:30 arasındayaklaşık 2 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇINARLI DERE MAH.
|NARLIDERE
|SAHİLEVLERİ
|21.03.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TEYFİK FİKRET SOKAK NO 12 ARIZA KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
|ÖDEMİŞ
|ÇAYIR, BALABANLI, KAZANLI, SEYREKLİ, GÜNEY, DEMİRDERE, HAMAM, ÇAMLICA, KÜÇÜKÖREN, KÜRE, BOZCAYAKA, İLKKURŞUN
|21.03.2023 saat 09:00ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÇAYIR, BALABANLI, KAZANLI, SEYREKLİ, GÜNEY, DEMİRDERE, HAMAMKÖY, ÇAMLICA, KÜÇÜKÖREN, KÜRE, BOZCAYAKA, İLKKURŞUNVE KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|21.03.2023 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORHANLI CADDESİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|URLA
|CAMİATİK, YENİ
|21.03.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası