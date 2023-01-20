İZSU İzmir su kesintisi: 20 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 20 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
20 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|MERKEZ, ÇAMKULE
|20.01.2023 saat 06:45ile 11:00 arasındayaklaşık 4 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilememektedir
|KİRAZ
|ALTINOLUK
|19.01.2023 saat 13:00ile 17:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ ŞİRKETİNİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|MENEMEN
|GAZİ, CUMHURİYET
|19.01.2023 saat 12:50ile 15:50 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MENEMEN
|İSTİKLAL
|19.01.2023 saat 13:00ile 16:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE POMPALAR DEVRE DIŞI