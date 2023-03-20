İZSU İzmir su kesintisi: 20-21 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 21 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|BOYALIK
|20.03.2023 saat 09:00ile 17:30 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KANAL İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMALARI ESNASINDA ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE 3240 SOKAK VE CİVARINDA SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|ŞİFNE
|20.03.2023 saat 14:30ile 18:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|1. ETAP (İKMAL İHALESİ) İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA ŞİFNE MAHALLESİ 6448 SOKAK CİVARINDABAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|YALI
|20.03.2023 saat 18:00ile 20:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6292 SOKAK CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KARABAĞLAR
|KİBAR, DEVRİM, SARIYER, GÜNALTAY, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, ALİ FUAT CEBESOY
|20.03.2023 saat 09:10ile 19:10 arasındayaklaşık 10 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|ESKİ CADDESİ-5714/1 SOKAK KVŞ MÜTEAHHİT KANAL ÇALIŞMASI SEBEBİYLE
|KARABAĞLAR
|GÜNALTAY, KİBAR, SARIYER, BARIŞ, SELVİLİ
|20.03.2023 saat 17:25ile 19:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5714/1--508
|MENDERES
|ÇUKURALTI
|20.03.2023 saat 16:45ile 17:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇUKURALTI MAH. 2336 SK. VE ÇEVRESİ SULAR KESİLDİ.
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ
|20.03.2023 saat 17:20ile 19:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|20.03.2023 saat 09:30ile 13:00 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORHANLI BÜYÜKBAHÇE KÜME EVLERİ VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.