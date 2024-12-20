Üye Girişi
Haberler
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Terör örgütü lideri öldürüldü
Bir hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
Tarihin ardından heyette yer alacak isimler de netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi

İZSU İzmir su kesintisi! 20-21 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 20-21 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU Ödemiş, Seferihisar, Çeşme su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 21 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi! 20-21 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Türkiye doğal gazda istediğini aldı
img

Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
img

Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
Suriyeli protestocuların üzerine kurşun yağdırdılar
Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti Görkem diziden ayrılıyor mu? Gündönümü oldu mu? Bu gece en uzun gece mi? Cuma günü hangi diziler var? 20 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (EYÜPSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldü mü? Eyüpspor Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kocaelispor Teknik Direktörü kim olacak? İsmet Taşdemir kimdir? 21 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Masterchef Onur neden ağladı, Onur'a ne oldu? 21 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Squid Game 2. sezon ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.