İZSU İzmir su kesintisi: 2 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 2 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YUKARI ŞEHİTKEMAL
|01.02.2023 saat 11:20ile 14:30 arasındayaklaşık 3 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YUKARI ŞEHİTKEMALE SU VERİLEMİYOR
|BORNOVA
|MERKEZ
|02.02.2023 saat 14:20ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|4543 - 4586 KVS ARIZA SEBEBİYLE
|GAZİEMİR
|BEYAZEVLER, HÜRRİYET, ATATÜRK, ATIFBEY, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, MENDERES, ZAFER SB
|02.02.2023 saat 09:00ile 15:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Bölgeyi besleyen pompalar devreye alınmıştır. Basınç düşüklüğü nedeniyle bazı bölgeler suyunu alamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|GAZİEMİR
|ZAFER SB, BEYAZEVLER, DOKUZ EYLÜL, FATİH, BELİRSİZ(GAZİEMİR), BİNBAŞI REŞATBEY
|02.02.2023 saat 09:00ile 15:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Bölgeyi besleyen pompalar devreye alınmıştır. Basınç düşüklüğü nedeniyle bazı bölgeler suyunu alamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|KARŞIYAKA
|BAHÇELİEVLER, BAHARİYE
|02.02.2023 saat 15:15ile 16:30 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|1851/12 SOKAK NO:20 ANA VANA ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ZÜBEYDE HANIM X CEVDET BİLSAY KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KINIK
|POYRACIK
|01.02.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|POYRACIK MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİNİN TAMAMINDA 15:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|MENEMEN
|DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, YAYLA
|01.02.2023 saat 15:10ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|OVAKENT, KAYMAKÇI
|02.02.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYMAKÇI VE OVAKENT MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|02.02.2023 saat 14:00ile 18:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1027 SOKAKTAKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGENİNİ SULARI KESİLMİŞTR