İZSU İzmir su kesintisi: 2-3 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 3 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Mayısİzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|YUNUS EMRE
|02.05.2023 saat 16:40ile 18:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|kanal çalışmasında ana boruya zarar verildi
|BUCA
|KARANFİL
|02.05.2023 saat 16:15ile 17:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1106 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|ÇEŞME
|BOYALIK
|02.05.2023 saat 13:30ile 18:30 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KANAL İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMALARI ESNASINDA ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE 3217 SOKAK VE CİVARINDA SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|ÖDEMİŞ
|BELİRSİZ(ÖDEMİŞ)
|02.05.2023 saat 08:30ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÇAMYAYLA, HORZUM, OVAKENT, PİRİNÇÇİ, YOLÜSTÜ, BIÇAKÇI, MESCİTLİ, BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KEMENLER, KONAKLI, KURUCUOVA, KAYMAKÇI, ÇAYLI, EMİRLİ, KÖFÜNDERE, ORHANGAZİ, UZUNDERE, ALAŞARLI, YEŞİLKÖY VE KIZILCAAVLU MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|YAZIBAŞI, KUŞÇUBURUN
|02.05.2023 saat 09:25ile 18:00 arasındayaklaşık 8 saat 35 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|sanayi bölgesinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır
|URLA
|İÇMELER
|02.05.2023 saat 14:15ile 15:30 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1098 SOKAK CİVARI