İZSU İzmir su kesintisi: 2-3 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 3 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|MANSUROĞLU
|02.03.2023 saat 17:00ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|275/16 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN MANSUROGLU VE MANAVKUYU MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|KARABAĞLAR
|KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY, SARIYER, SELVİLİ
|02.03.2023 saat 15:00ile 20:30 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|3801 - 5714/1 SOKAK KESİŞİMİ KANAL ÇALIŞMASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|KINIK
|YENİ
|01.03.2023 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YENİ MAHALLE KIRCALAR SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 09:00-18:00 SAATLERİ ARASINDA YENİ MAHALLENİN TAMAMINDA OSMANİYE MAHALLE BİR BÖLÜMÜ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KONAK
|UMURBEY, ALSANCAK, EGE
|02.03.2023 saat 10:30ile 19:30 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İŞÇİLER CADDESİ İZELMAN ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|MENDERES
|DEĞİRMENDERE
|02.03.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DEĞİRMENDERE MAHALLESİ GENELİ ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|ÖDEMİŞ
|BELİRSİZ(ÖDEMİŞ)
|02.03.2023 saat 08:15ile 17:15 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI GÖLCÜK, OVAKENT, MESCİTLİ, KONAKLI, BOZCAYAKA, YOLÜSTÜ, KEMENLER, BALABANLI, KARAKOVA, GERELİ, ÇAMLICA, ERTUĞRUL, PİRİNÇÇİ, KAZANLI VE SEYREKLİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|FEVZİ ÇAKMAK
|02.03.2023 saat 16:40ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AYRANCILAR FEVZI ÇAKMAK MH ANA BORU ARIZASI NEDENIYLE SU KESINTISI. . .