İZSU İzmir su kesintisi: 17-18 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYINDIR
|KARAHALİLLİ
|17.05.2023 saat 10:00ile 20:00 arasındayaklaşık 10 saatsu kesintisi olacaktır.
|Şebeke Yenileme/Döşeme
|KARAHALİLLİ ESKİ KÖY DERE ISLAH ÇALIŞMASI NEDENİYLE İÇME SUYU HATLARININ DEPLASE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.
|BERGAMA
|ZAFER
|17.05.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|İZMİRGAZ FİRMASININ ANABORUYA ZARAR VERMESİNEDENİYLE ZAFER MAHALLESİNDE 2 SAAT (16:00-18:00)SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|KAZIMDİRİK
|17.05.2023 saat 17:35ile 18:35 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|159 SOKAK 162 SOKAK KAVSAĞI KÜÇÜK PARK VANA KAPANDI
|BUCA
|YILDIZLAR
|17.05.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ŞEHİT ER ZEKİ TOKER CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|ÇEŞME
|ÇİFTLİK
|17.05.2023 saat 16:20ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇİFTLİK MAH. GENELİNDE ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|ÇEŞME
|REİSDERE
|17.05.2023 saat 17:20ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1. ETAP (İKMAL İHALESİ) İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA REİSDERE MAHALLESİ 6098 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KINIK
|SUCAHLI
|17.05.2023 saat 16:10ile 18.05.2023 saat 11:10 arasında yaklaşık 19 saatsu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|SUCAHLI MAHALLESİNDEİSALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SUCAHLI MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR
|KONAK
|İSMET PAŞA, FERAHLI, MEHTAP, KÜÇÜKADA, LALE
|17.05.2023 saat 17:20ile 18:50 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|GÜRÇEŞME CADDESİ NO:279 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|TORBALI
|ÇAPAK
|17.05.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE :SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .