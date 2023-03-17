İZSU İzmir su kesintisi: 17-18 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|KAZIMDİRİK
|17.03.2023 saat 16:00ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|YZB İBRAHİM HAKKI CADDESİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN KAZIMDİRİK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|KARŞIYAKA
|LATİFE HANIM, ZÜBEYDE HANIM
|17.03.2023 saat 14:55ile 16:55 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BAŞ PEHLİVAN KARAALİ CADDESİ ÖRNEKKÖY MEZARLIĞI GİRİŞİ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE 7495 X BAŞ PEHLİVAN KARALİ KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|MENDERES
|KASIMPAŞA
|17.03.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KASIMPAŞA MAHALLESİNDE ANABORU ARIZASI KAYNAKLI SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
|MENEMEN
|TÜRKELLİ
|17.03.2023 saat 10:00ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ, GÖLCÜK
|17.03.2023 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI SEYREKLİ VE GÖLCÜK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|16.03.2023 saat 11:00ile 15:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ORHANLI MAH. GEDİZ ELEKTİRİK ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|17.03.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇAMLIK YEDİ BİLGELER VE KOLLARI
|URLA
|KALABAK, YENİCE, YELALTI
|17.03.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BELİRTİLEN MAHALLELERİN YUKARI KESİMLERİ ETKİLENİR.