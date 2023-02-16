İZSU İzmir su kesintisi: 16 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|KALABAK
|16.02.2023 saat 14:30ile 23:55 arasındayaklaşık 9 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|POMPQA ARIZASI NEDENİYLE SAAT 23:55'E KADAR KESİNTİ OLACAKTIR
|BERGAMA
|FATİH, GAZİOSMANPAŞA
|16.02.2023 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE GAZİSOMANPAŞA MAHALLESİNDE VE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (14:30-16:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|ATATÜRK
|16.02.2023 saat 14:10ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|839 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR B KESİNTİDEN İNÖNÜ MAHELESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTIR
|BORNOVA
|EVKA 3
|16.02.2023 saat 15:45ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|119/5 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN EVKA-3 MAHALLESİNİN BİR ETKİLENECEKTİR.
|ÇEŞME
|ŞİFNE
|16.02.2023 saat 09:30ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1. ETAP (İKMAL İHALESİ) İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA ŞİFNE MAHHALLESİ 6493 SOKAKTA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|MUSALLA
|16.02.2023 saat 11:45ile 16:45 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|3. ETAP (İKMAL İHALESİ) İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 1066 SOKAK İLE 1106 SOKAK ÇEVRESİNDEBAGLANTI ÇALIŞMASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILIŞTIR
|ÇEŞME
|ALAÇATI
|16.02.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAZISI ESNASINDA 15009 SOKAKTA PATLATILAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KEMALPAŞA
|ULUCAK CUMHURİYET
|14.02.2023 saat 12:00ile 14:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ULUCAK CUMHURİYET MAH İSTİKLAL MAH SULARI ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİK.
|KEMALPAŞA
|ÖRNEKKÖY
|15.02.2023 saat 14:00ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTRİK KESİNTISINDEN DOLAYI
|KINIK
|DÜNDARLI
|16.02.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DÜNDARLI MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİNİN TAMAMINDA 09:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.