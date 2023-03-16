İZSU İzmir su kesintisi: 16-17 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 17 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇİĞLİ
|ŞİRİNTEPE
|16.03.2023 saat 16:00ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8124 SOKAK NO:3 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 8135 X 8126 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU KAZIMPAŞA
|16.03.2023 saat 12:00ile 17:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARİZASI SEBEBİYLE
|MENDERES
|KEMALPAŞA
|16.03.2023 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KEMALPASA MAHALLESİ ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ
|16.03.2023 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI SEYREKLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|16.03.2023 saat 11:00ile 15:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ORHANLI MAH. GEDİZ ELEKTİRİK ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK, HIDIRLIK
|16.03.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|BARANKAYA ŞİRKETİ 1044/2 sokak ÜZERİNDE ANA BORUYU PATLATMASI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR