İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Ekim Bayraklı, Bornova, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
İZSU Bayraklı, Bornova, Urla su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 17 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
- MANSUROĞLU MAH, MANAVKUYU MAH
- 16.10.2024 saat 16:10 ile 17:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
- Branşman Arızası
- BAYRAKLI İLÇESİ MANSUROĞLU MAHALLESİ 275/17 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR BU KESİNTİDEN MANSUROĞLU MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR