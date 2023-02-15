İZSU İzmir su kesintisi: 15 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 15 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|ULUCAMİİ, TALATPAŞA
|15.02.2023 saat 14:45ile 17:45 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ULUCAMİİ VE TALATPAŞA MAHALLESİNDE 3 SAAT (14:45-17:45) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BUCA
|VALİ RAHMİ BEY
|15.02.2023 saat 17:20ile 18:20 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|126/2 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|ÇEŞME
|ŞİFNE
|15.02.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1. ETAP (İKMAL İHALESİ) İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA ŞİFNE MAHHALLESİ6493 SOKAKTA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KEMALPAŞA
|ULUCAK CUMHURİYET
|14.02.2023 saat 12:00ile 14:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ULUCAK CUMHURİYET MAH İSTİKLAL MAH SULARI ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİK.
|KEMALPAŞA
|ÖRNEKKÖY
|15.02.2023 saat 14:00ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTRİK KESİNTISINDEN DOLAYI
|SEFERİHİSAR
|ÇOLAK İBRAHİM BEY, CAMİKEBİR
|14.02.2023 saat 17:30ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|93/3 sokak Anaboru arızası nedeniyle sular verilememektedir
|TORBALI
|İSTİKLAL
|15.02.2023 saat 09:40ile 19:00 arasındayaklaşık 9 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR