İZSU İzmir su kesintisi: 15-16 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|HOROZGEDİĞİ
|14.03.2023 saat 20:20ile 15.03.2023 saat 17:00 arasında yaklaşık 20 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KUYU POMPA ARIZASI NEDENİYLE.
|BORNOVA
|KARACAOĞLAN, YEŞİLOVA
|15.03.2023 saat 17:30ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6209/5 SOKAK NO 10 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|ÇEŞME
|FAHRETTİNPAŞA, İSMET İNÖNÜ, MUSALLA, 16 EYLÜL
|15.03.2023 saat 09:50ile 19:00 arasındayaklaşık 9 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KANAL İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMALARI ESNASINDA ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE 2300 SOKAK VE CİVARINDA SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KARABAĞLAR
|ÇALIKUŞU, BOZYAKA, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, CENNETOĞLU
|15.03.2023 saat 17:35ile 18:35 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|3173 SOKAK NO 36 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|MENDERES
|ÖZDERE CUMHURİYET
|15.03.2023 saat 14:20ile 19:20 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3038 SK. VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|URLA
|CAMİATİK
|15.03.2023 saat 11:00ile 15:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|URLA
|YAĞCILAR
|15.03.2023 saat 13:00ile 17:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DEPO TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR