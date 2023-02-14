İZSU İzmir su kesintisi: 14 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 14 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ONUR
|14.02.2023 saat 16:45ile 17:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7364 SOKAK NO:27 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7600 X 7364 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|BEYDAĞ
|YUKARIAKTEPE
|13.02.2023 saat 10:30ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ YUKARIAKTEPE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÇEŞME
|ILICA
|13.02.2023 saat 23:30ile 14.02.2023 saat 17:00 arasında yaklaşık 17 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KANAL İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMALARI ESNASINDA KAYNAKLANANANABORU ARIZASI SEBEBİYLE 5057 SOKAK VE 5072 SOKAK ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|ALTINYUNUS
|14.02.2023 saat 12:00ile 17:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|KANAL İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 3435 SOKAK VE CİVARINDA SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇİĞLİ
|SASALI MERKEZ
|14.02.2023 saat 16:45ile 18:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5 SOKAK NO:2 ÖNÜ MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. TUZLA CADDESİ X BELEDİYE YOLU KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KEMALPAŞA
|ULUCAK CUMHURİYET
|14.02.2023 saat 12:00ile 14:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ULUCAK CUMHURİYET MAH İSTİKLAL MAH SULARI ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİK.
|KINIK
|AŞAĞI
|06.02.2023 saat 15:00ile 16:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AŞAĞI MAHALLE YUKARI HAMAM SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 15:00 16:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KINIK
|YUKARI
|14.02.2023 saat 10:00ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YUKARI MAHALLEDE OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 10:00-12:00 SAATLERİ ARASINDA KINIK MERKEZ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|MENEMEN
|30 AĞUSTOS, 29 EKİM, TÜRKELLİ
|14.02.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|gediz elektirik kaynaklı
|MENEMEN
|SÜZBEYLİ, TUZÇULLU
|14.02.2023 saat 16:00ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI