İZSU İzmir su kesintisi: 14-15 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 15 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YÜKSEKKÖY
|14.03.2023 saat 10:45ile 16:40 arasındayaklaşık 5 saat 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YÜKSEKKÖYE SU VERİLEMİYOR
|ÇEŞME
|İSMET İNÖNÜ
|14.03.2023 saat 15:40ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2120 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|KARŞIYAKA
|YALI
|14.03.2023 saat 17:45ile 18:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6319 SOKAK NO:10 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 6329 X 6323 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|06.03.2023 saat 11:00ile 15:30 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ESENTEPE BÖLGESİNDE GEDİZ ELEKTİRİK ÇALİŞMASINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|YOLÜSTÜ
|14.03.2023 saat 09:00ile 19:00 arasındayaklaşık 10 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YOLÜSTÜ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|EMİRLİ
|14.03.2023 saat 13:00ile 19:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİ EMİRLİ MAHALLESİ DEPO TEMZİLİĞİ NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|BOZDAĞ
|14.03.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BOZDAĞ (MERMEROLUK SOKAK) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.