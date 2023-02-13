İZSU İzmir su kesintisi: 13 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 13 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BEYDAĞ
|YUKARIAKTEPE
|13.02.2023 saat 10:30ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ YUKARIAKTEPE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BORNOVA
|ATATÜRK
|13.02.2023 saat 17:10ile 18:10 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|858/1 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
|BUCA
|YENİGÜN
|13.02.2023 saat 08:50ile 17:30 arasındayaklaşık 8 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|272 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|ÇEŞME
|ALTINYUNUS
|13.02.2023 saat 09:00ile 20:00 arasındayaklaşık 11 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KANAL İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMALARI ESNASINDA ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE3435 SOKAK VE CİVARINDA SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|ILICA
|13.02.2023 saat 12:30ile 20:00 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KANAL İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMALARI ESNASINDA KAYNAKLANANANABORU ARIZASI SEBEBİYLE 5057 SOKAK VE 5072 SOKAK ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KARABURUN
|MORDOĞAN
|13.02.2023 saat 11:30ile 18:30 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MORDOĞAN MERKEZ MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN MERKEZ MAHALLESİ VE ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR.
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU KAZIMPAŞA
|13.02.2023 saat 09:50ile 15:00 arasındayaklaşık 5 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BAĞYURDU KAZIMPAŞA MAH YENİ MAH 29 EKİM MAHALLESİNİN SULARI ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİK.
|KINIK
|AŞAĞI
|06.02.2023 saat 15:00ile 16:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AŞAĞI MAHALLE YUKARI HAMAM SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 15:00 16:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.