İZSU İzmir su kesintisi: 13-14 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 14 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YENİ
|13.03.2023 saat 13:50ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TOKİ ANA BORU ÇALIŞMASI SEBEBİYLE YENİ MAH VE ÖRNEKKENTE SU VERİLEMİYOR
|BORNOVA
|KEMALPAŞA
|13.03.2023 saat 16:40ile 17:40 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7087 SOKAK İÇİNDE MEYDANA BRANŞMAN ARIZASI SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR BU KESİNTİDEN ÜMİT MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTIR
|KARŞIYAKA
|DEDEBAŞI
|13.03.2023 saat 15:30ile 17:15 arasındayaklaşık 1 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6152 SOKAK NO:25 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ALİ ALP BÖKE X 6132 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KEMALPAŞA
|SOĞUKPINAR
|13.03.2023 saat 14:00ile 15:30 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SOĞUKPINAR MAH ATATÜRK MAHALLESİNİN SULARI ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİK.
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|06.03.2023 saat 11:00ile 15:30 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ESENTEPE BÖLGESİNDE GEDİZ ELEKTİRİK ÇALİŞMASINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.