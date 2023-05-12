İZSU İzmir su kesintisi: 12-13 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 13 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|EMEK, GÜMÜŞPALA
|12.05.2023 saat 16:45ile 17:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7239 SOKAK NO:37 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 1660 X 7061 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|BERGAMA
|FATİH
|12.05.2023 saat 10:45ile 11:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 1 SAAT (10:45-11:45) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇEŞME
|ILICA
|12.05.2023 saat 10:40ile 18:00 arasındayaklaşık 7 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|KANAL İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA BAGLANTI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 5253 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KARABAĞLAR
|GÜNALTAY
|12.05.2023 saat 17:00ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|4907 SOKAK NO:23 ÖNÜ İÇİN
|KEMALPAŞA
|YUKARIKIZILCA MERKEZ
|12.05.2023 saat 14:45ile 16:30 arasındayaklaşık 1 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
|SEFERİHİSAR
|PAYAMLI
|12.05.2023 saat 13:30ile 15:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DENİZ CAD. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.