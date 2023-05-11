İZSU İzmir su kesintisi: 11-12 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ADALET MAH
|11.05.2023 saat 16:50ile 17:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1593/4 SOKAK NO:30 ÖNÜ İÇİN
|FOÇA
|FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK
|11.05.2023 saat 09:00ile 19:00 arasındayaklaşık 10 saatsu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|İSALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE.
|MENEMEN
|ATATÜRK, UĞUR MUMCU, YAHŞELLİ
|11.05.2023 saat 07:45ile 18:00 arasındayaklaşık 10 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|UĞUR MUMCU MH. BİR KISMI / YAHŞELLİ ÇINARLIDERE
|MENEMEN
|ZAFER, KASIMPAŞA, KAZIMPAŞA, GAYBİ, TÜLBENTLİ, CAMİİKEBİR, ESATPAŞA, MERMERLİ, SEYDİNNASRULLAH, ATATÜRK
|11.05.2023 saat 11:00ile 18:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|MENEMEN
|GAZİ MUSTAFA KEMAL, 85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ
|11.05.2023 saat 17:45ile 19:15 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması