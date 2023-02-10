İZSU İzmir su kesintisi: 10 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 10 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|10.02.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ 204/1 SOKAK MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI MAHALLESİ SİTELER BÖLGESİ VE CİVARINDA 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANCAKTIR.
|KINIK
|AŞAĞI
|06.02.2023 saat 15:00ile 16:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AŞAĞI MAHALLE YUKARI HAMAM SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 15:00 16:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KINIK
|DÜNDARLI
|10.02.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DÜNDARLI MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİNİN TAMAMINDA 09:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KINIK
|OSMANİYE
|10.02.2023 saat 10:00ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OSMANİYE MAHALLESİ 7. SANAYİİ SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 10:00-12:00 SAATLERİ ARASINDA OSMANİYE MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KINIK
|POYRACIK
|10.02.2023 saat 13:00ile 19:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|POYRACIK MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİNİN TAMAMINDA 13:00-19:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KINIK
|YAYAKENT
|10.02.2023 saat 13:00ile 19:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YAYAKENT MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİNİN TAMAMINDA 13:00-19:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KONAK
|ANADOLU, TRAKYA, ZEYBEK, HUZUR
|10.02.2023 saat 16:20ile 18:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MELTEM CD. --15ÖNÜ
|MENEMEN
|YEŞİL PINAR, İNCİRLİ PINAR, GÖLCÜK, IRMAK
|10.02.2023 saat 08:00ile 17:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|gediz elektrik kaynaklı
|MENEMEN
|85.YIL CUMHURİYET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ
|10.02.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|KIZILCA
|08.02.2023 saat 16:25ile 10.02.2023 saat 17:00 arasında yaklaşık 2 gün 35 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KIZILCA MAHALLESİ MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.