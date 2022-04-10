İZSU İzmir su kesintisi: 10 Nisan 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Nisan Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Nisan Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Nisan Pazar İzmir su kesintisi saatleri...
10 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ORG.NAFİZ GÜRMAN, GÜMÜŞPALA
|10.04.2022 saat 13:30ile 14:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7057 SOKAK NO:5 BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7056 X 7057 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|BERGAMA
|SELÇUK
|07.04.2022 saat 20:35ile 09.04.2022 saat 00:35 arasında yaklaşık 1 gün 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SELÇUK MAHALLESINDE 2 SAATSU KESINTISI YASANACAKTIR
|NARLIDERE
|ILICA
|09.04.2022 saat 13:40ile 15:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|DALYA SOKAK NO:6 ARIZADAN DOLAYI HAT VANASI KAPATILMIŞTIR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|10.04.2022 saat 13:30ile 15:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1050 sokak içi ana boru patlağı nedeniyle akarca bölgesinin suları kesilmiştir
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|10.04.2022 saat 13:15ile 15:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|çamlıkmah 8 eylül caddesi ve kolları 2saat sular kesilmiştir
Haberler.com - Gündem