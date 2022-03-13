İZSU İzmir su kesintisi: 13 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Mart Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Mart Pazar İzmir su kesintisi saatleri...

13 MART İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Mahalleler: DEMİRCİLİ

Kesinti Süresi: 13.03.2022 saat 08:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.

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İlçe: ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Mahalleler: KAYAKÖY

Kesinti Süresi: 13.03.2022 saat 08:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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İlçe: BERGAMA SU KESİNTİSİ

Mahalleler: SELÇUK, TALATPAŞA, ULUCAMİİ, BARBAROS, KURTULUŞ, ATMACA, ERTUĞRUL, İNKILAP

Kesinti Süresi: 13.03.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SELÇUK, ULUCAMİİ, BARBAROS, KURTULUŞ, TALATPAŞA, ATMACA, İNKİLAP VE ERTUĞRUL MAHALLERİNDE 2 SAAT (10:00-12:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKATIR.

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İlçe: BORNOVA SU KESİNTİSİ

Mahalleler: MERİÇ, SERİNTEPE

Kesinti Süresi: 13.03.2022 saat 10:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: Gediz Edaş'ın elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilemiyor. ( MTK SİTESİDE etkilenmektedir. )

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İlçe: TORBALI SU KESİNTİSİ

Mahalleler: İNÖNÜ

Kesinti Süresi: 13.03.2022 saat 10:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . . .

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İlçe: KONAK SU KESİNTİSİ

Mahalleler: BOĞAZİÇİ, LEVENT, FERAHLI, 26 AĞUSTOS

Kesinti Süresi: 13.03.2022 saat 11:05 ile 12:35 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 3514 SOKAK NO 23/1 ÖNÜ ARIZA İÇİN

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