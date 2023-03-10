İZSU İzmir su kesintisi: 10-11 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 11 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|DİKİLİ
|BADEMLİ
|10.03.2023 saat 11:30ile 16:30 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BADEMLİ MAHALLESİ 1 SOKAKT MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KONAK
|GÜNEY, ZEYTİNLİK, FERAHLI, EMİR SULTAN
|10.03.2023 saat 16:05ile 17:05 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1188 SOKAK NO:1 ÖNÜ İÇİN
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|06.03.2023 saat 11:00ile 15:30 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ESENTEPE BÖLGESİNDE GEDİZ ELEKTİRİK ÇALİŞMASINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|MURSALLI, BEYAZITLAR, OĞUZLAR, OCAKLI, KÜÇÜKAVULCUK, BAYIRLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, BİRGİ, GÖLCÜK, GERÇEKLİ, BÜYÜKAVULCUK
|10.03.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI MURSALLI, BEYAZITLAR, OĞUZLAR, OCAKLI, KÜÇÜKAVULCUK, BAYIRLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, BİRGİ, GÖLCÜK, GERÇEKLİ VE BÜYÜKAVULCUKMAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ
|10.03.2023 saat 13:55ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ (TAŞ PAZAR SOK) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|10.03.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|1033 ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE AKARCA BOL. SULARI KESİLMİŞTİR
|URLA
|ÇAMLIÇAY, ZEYTİNALANI
|10.03.2023 saat 12:00ile 14:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|sahil tarafı