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İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İZSU Karabağlar, Bornova, Karşıyaka su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 11 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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