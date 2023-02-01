İZSU İzmir su kesintisi: 1 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 1 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YUKARI ŞEHİTKEMAL
|01.02.2023 saat 11:20ile 14:30 arasındayaklaşık 3 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YUKARI ŞEHİTKEMALE SU VERİLEMİYOR
|BERGAMA
|MALTEPE
|01.02.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BUCA
|29 EKİM
|01.02.2023 saat 16:30ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ATATÜRK CAD. İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|01.02.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI MAHALLESİ SİTELER BÖLGESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KARŞIYAKA
|ÖRNEKKÖY, LATİFE HANIM, ZÜBEYDE HANIM
|01.02.2023 saat 09:40ile 19:00 arasındayaklaşık 9 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Enerji kesintisinden dolayı pompalar devredışı kalmıştır. Bu nedenle bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|KINIK
|POYRACIK
|01.02.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|POYRACIK MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİNİN TAMAMINDA 15:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KONAK
|ALSANCAK, AKDENİZ
|01.02.2023 saat 13:45ile 16:45 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1337 SOKAK NO. İÇİ İÇİN
|MENEMEN
|DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, YAYLA
|01.02.2023 saat 15:10ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|URLA
|YELALTI, YENİCE
|01.02.2023 saat 15:45ile 17:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KEKLİKTEPE CAD.