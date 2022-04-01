İZSU İzmir su kesintisi: 1 Nisan 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Nisan Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Nisan Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Nisan Cuma İzmir su kesintisi saatleri...
1 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYINDIR
|SADIKPAŞA, YENİ
|01.04.2022 saat 12:45ile 16:00 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|DOĞALGAZ DAĞITIM A. Ş. NİN SU ANA ŞEBEKESİNE ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
|BERGAMA
|İNKILAP, TURABEY
|31.03.2022 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE TURABEY MAH. VE İNKILAP MAH. 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR
|BUCA
|FIRAT
|01.04.2022 saat 13:30ile 14:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|635 sok no: 24 önünde oluşan arıza nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.
|ÇİĞLİ
|ATAŞEHİR
|01.04.2022 saat 13:20ile 14:20 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|8253 SOKAK NO:15 ADRESİNDEKİ VANA ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 8265 SAYAÇ KAPATILDI. .
|FOÇA
|ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA
|01.04.2022 saat 11:00ile 16:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE.
|KONAK
|ANADOLU, MURAT, MİLLET
|01.04.2022 saat 12:10ile 14:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2476 SOKAK NO:25 ÖNÜ
|ÖDEMİŞ
|BÜYÜKAVULCUK, KONAKLI
|01.04.2022 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BÜYÜKAVULCUK VE KONAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR
|01.04.2022 saat 13:30ile 15:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR
|TORBALI
|İNÖNÜ
|01.04.2022 saat 11:00ile 12:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE :SU VERİLEMEMEKTEDİR. . . .
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