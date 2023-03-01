İZSU İzmir su kesintisi: 1-2 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 2 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BUCA
|ÇAMLIKULE
|01.03.2023 saat 15:30ile 16:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|290/6 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|FOÇA
|KOZBEYLİ
|01.03.2023 saat 16:20ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE.
|KARŞIYAKA
|BOSTANLI
|01.03.2023 saat 16:10ile 17:10 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6433 SOKAK NO:1 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. CAHER DEDAYEV X 6418 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KINIK
|YENİ
|01.03.2023 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YENİ MAHALLE KIRCALAR SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 09:00-18:00 SAATLERİ ARASINDA YENİ MAHALLENİN TAMAMINDA OSMANİYE MAHALLE BİR BÖLÜMÜ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KONAK
|İSMET PAŞA
|01.03.2023 saat 15:50ile 17:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3631--4
|MENEMEN
|85.YIL CUMHURİYET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ
|01.03.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ, ORHANGAZİ, DEMİRCİLİ, KARAKOVA, KAYMAKÇI
|01.03.2023 saat 08:30ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ORHANGAZİ,SEYREKLİ, DEMİRCİLİ, KARAKOVA, VE KAYMAKÇI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|AYRANCILAR
|01.03.2023 saat 16:05ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR