İznikspor Eti Maden Eti CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi İznikspor Eti Maden Eti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç?

İznikspor Eti Maden Eti maçı hangi kanalda? İznikspor Eti Maden Eti maçı öncesi İznikspor Eti Maden Eti maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. BAL Ligi'nin önemli mücadelelerinden İznikspor Eti Maden Etimaçı detayları araştırılıyor. Peki, İznikspor Eti Maden Eti maçını hangi kanal veriyor? İşte İznikspor Eti Maden Eti maçı yayın bilgisi haberimizde! İznikspor Eti Maden Eti CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

İZNİKSPOR ETİ MADEN ETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İznikspor Eti Maden Eti arasındaki BAL Ligi maçı yayıncısı bulunmuyor.

İZNİKSPOR ETİ MADEN ETİ MAÇI SAAT KAÇTA?

İznikspor Eti Maden EtiMaçı, 6 Ekim Pazar günü oynanacak.

İznikspor Eti Maden EtiMaçı, saat 14:00'te başlayacak.

İZNİKSPOR ETİ MADEN ETİ MAÇI KAÇ KAÇ?

İznikspor Eti Maden Etimaçı henüz başlamadı.

İZNİKSPOR ETİ MADEN ETİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İznikspor Eti Maden Eti maçı, ev sahibi takımın sahasında oynanacak.

BÖLGESEL AMATÖR LİG NEDİR?

Bölgesel Amatör Lig (kısaca BAL), Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol ligi konumundadır. İlk olarak 1990-1994 yıllarında Deplasmanlı Amatör Lig adıyla oynanan bu lig, 2010 yılında yeniden kurulmuştur.

2024-2025 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e toplam 12 takım yükselecektir.

Müsabakalar sonunda; Gruplarını birinci olarak tamamlayan 10 takım, grup ikincileri ve üçüncüleri arasında oynanacak olan play-off müsabakalarından 1 takım, İstanbul takımlarının bulunduğu 10. grupta 4 takım arasında oynanacak olan grup içi play-off müsabakaları sonunda birinci olacak 1 takım, olmak üzere toplam 12 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanır.

9 grupta son iki sırayı alan takımlar ile, İstanbul ili takımlarının bulunduğu 10. grupta son dört sırayı alan takımlar, BAL' dan bulunduğu ilin en üst yerel ligine düşer.

BAL baraj müsabakaları BAL takımı ile yerel lig takımı arasında oynanır. Baraj müsabakalarına katılan BAL takımları BAL statüsüne, yerel lig takımları ise 2024-2025 sezonunda yayınlanan Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığında yer alan yaş uygunluklarına uymakla mükelleftir. BAL Baraj müsabakaları tek maç eleme usulü ile oynanır. BAL baraj müsabakaları zorunlu durumlar hariç müsabakalarının tamamlanması sonrası 15gün içinde oynatılır.

BAL müsabakalarında yaşı büyük futbolcu uygulaması kaldırılmıştır. Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında 2009 ve daha küçük doğumlu futbolcular oynayamazlar.

2024-2025 sezonunda BAL'da yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.

BAL 2024 - 2025 sezonu, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren ve illere verilen kontenjan kapsamında 2023-2024 Sezonunda BAL'da yer alarak TFF 3. Lig'e çıkamayan veya yerel amatör lige düşmeyen 76 takım, yerel liglerde dereceye girerek veya baraj maçında galip gelerek BAL'a yükselen 60 takım, 2023 -2024 sezonunda TFF 3.Lig'den düşen 9 takım ve deprem nedeni ile hakları dondurulan 8 takım olmak üzere toplam 153 takımdan oluşur.

BAL 2024-2025 sezonu 14 takımlı 2 grup, 15 takımlı 4 grup, 16 takımlı 3 grup ve 17 takımlı 1 grup olmak üzere toplam 10 grup'da 153 takımın katılımı ile oynanır. Aynı illerin takımları aynı grupta yer alırlar.