İznik'te Yağışlı Havada Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Savrulan araç su kanalına çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İznik'in Çiçekli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Muharrem Y. idaresindeki 26 UC 414 plakalı araç, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçup, su kanalına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlileri, 45 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Muharrem Y.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - BURSA