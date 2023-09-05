İznik'te Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak sağanak yağış ve kaygan yol gösteriliyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.