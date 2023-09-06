İznik'te iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semih Arslan idaresindeki 16 ANG 011 plakalı otomobil, İznik'ten Kaynarca Mahallesi istikametine seyir halindeyken sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ergen Patat yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rukiye Patat, Ömer Karaçoban ve Rahime Güney yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Semih Arslan, İznik'teki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.