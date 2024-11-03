Kaymakam atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 121 ilçeye yeni kaymakam atandı. Peki, İznik kaymakamı kim oldu? Yeni İznik kaymakamı Arif Karaman kimdir?

KAYMAKAM KİMDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.

İznik KAYMAKAMI KİM OLDU?

İşte, yeni İznik kaymakamı kararnamesi:

İznik Kaymakamı Arif KARAMAN

1978 yılında İstanbul'un Fatih İlçesinde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Bahçelievler Lisesinde tamamladı. 2001 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2007 yılında Mülki İdari Amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam adayı olarak çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, Kandıra ve Sarız İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevini ifa etti. Yabancı dil eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerinde araştırma yapmak amacıyla bir yıl süreyle Birleşik Krallık' ta bulundu.

Kariyeri:

2010-2012 Yılları arasında Samsun-Salıpazarı İlçesinde,

2012-2014 Yılları arasında Gümüşhane-Köse İlçesinde,

2014-2016 Yılları arasında Rize-Fındıklı İlçesinde,

2016-2019 Yılları arasında Bitlis-Adilcevaz İlçesinde,

2019-2022 Yılları arasında Ankara-Ayaş İlçesinde Kaymakamlık yaptı.

Akabinde, 2022-2024 Yılları arasında Diyarbakır-Kayapınar ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı Vekilliği görevlerini birlikte yerine getirdi.

07.08.2024 tarihinde İznik Kaymakamı olarak göreve başladı.İznik Kaymakamı Arif KARAMAN