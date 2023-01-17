AFAD ve Kandilli verilerine göre 17 Ocak 2023 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! İstanbul'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 17 Ocak 2023 İstanbul'da deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç? İzmit ve Yalova'da deprem mi oldu?

Bugün Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bazı şehirlerimizden hissedildi. Peki, İzmit ve Yalova'da deprem mi oldu? 17 Ocak 2023 Salı bu akşam İzmit, Kocaeli, Yalova, İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? İşte detaylar...

İZMİT VE YALOVA'DA DEPREM Mİ OLDU? (17 OCAK 2023 SALI)

17 Ocak Salı 2023 bu akşam saat 22:38 sularında Yalova-Çınarcık açıklarında Marmara denizinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Yalova, Kocaeli vb. gibi şehirlerin bazı bölgelerinde hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Ocak 2023 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

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