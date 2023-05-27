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İzmit'te otomobil fabrikasında yangın - Hyundai'de üretimi durduran yangın

Otomobil Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Hyundai fabrikasında bulunan trafoda yangın çıktı. Alevler gökyüzüne kadar yükselirken, fabrikada üretim durdu. Yangın, İzmit ilçesi Alikahya'da bulunan Hyundai fabrikasında meydana geldi.

- Hyundai'de üretimi durduran yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Hyundai fabrikasında bulunan trafoda yangın çıktı. Alevler gökyüzüne kadar yükselirken, fabrikada üretim durdu.

Yangın, İzmit ilçesi Alikahya'da bulunan Hyundai fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen alevler büyük korkuya sebep oldu. Hyundai fabrikasında üretim dururken, çalışanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olayının yaşanmaması rahat nefes aldırdı. Yangın sebebiyle üretim dururken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Otomobil

Alikahya Kocaeli Hyundai Otomobil Haberler

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