İzmit'te Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada, bir araç ters dönerken, diğer araçta mahsur kalan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi'nde seyir halinde olan Şeniz U. idaresindeki 41 ALJ 678 plakalı otomobil, Fatih Ö'nün kullandığı 41 HK 489 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 41 HK 489 plakalı otomobil ters döndü. Kazada, başına cama çarpan 41 ALJ 678 plakalı aracın sürücüsü Şeniz U. ile diğer araçtaki 4 kişi yaralandı.
Devrilen araçta mahsur kalan 4 yaralı, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan, Şeniz U'nun kaza sırasında, daha önce motosikletle kaza yaptığı haberini aldığı eşinin yanına gittiği öğrenildi.