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İzmit'te Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada, bir araç ters dönerken, diğer araçta mahsur kalan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.