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İzmit'te Kurulan Oyuncak Toplama Standı İle Depremzedelerin Çocukları Sevindirilecek

İzmit'te Kurulan Oyuncak Toplama Standı İle Depremzedelerin Çocukları Sevindirilecek

Kadın Haberleri

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ortaklığıyla kurulan oyuncak toplama standında toplanacak oyuncaklar, deprem bölgesinden kente göç eden çocuklara ulaştırılacak.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ortaklığında kurulan oyuncak toplama standında toplanacak oyuncaklar, deprem bölgesinden kente göç eden çocuklara ulaştırılacak.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, depremden etkilenen çocuklar için oyuncak toplama standı oluşturdu. Belsa B Blok önünde kurulan ve İzmitliler'in yoğun ilgi gösterdiği stantta, oyuncakların yanı sıra kitap da toplandı.

Kent genelinde yüzlerce çocuk, depremzede kardeşleri için oyuncaklarını bağışladı. Stantta toplanan oyuncaklar, kente göç eden depremzede çocuklara verilecek.

Kaynak: ANKA / Kadın

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